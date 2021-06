Katkend raamatust "Kainus": Ausus annab sulle võimaluse hakata oma probleeme lahendama

Katkend Kaja Heinsalu ja Neeme Raua raamatust "Kainus"

Seega on küsimus selles, kuidas enda sisse vaatama hakata?

Just. Mina lähenen vaimsusele läbi kolme märksõna: ausus, avatud meel, valmisolek.

Ausus tähendab seda, et sa suudad välja öelda: "Olen alkohoolik", "Olen narkomaan", "Mu elu on segi paisatud", "Olen alkoholi ees jõuetu", "Vajan abi. Ma ei suuda sellega üksi toime tulla". Need, kellel on keemiline sõltuvus, mõtlevad, et nad ei tohigi tõtt rääkida. Nad usuvad, et kui seda teevad, siis tõugatakse nad eemale.

Tegelikult on hoopis vastupidi - kui sa ei räägi tõtt, ei saa keegi sind aktsepteerida.

Tarvitamise lõpetamise järel tulevad tagasi nii head kui halvad tunded ja me ei saa ega tohi neid enam alla suruda. Selleks on mõistlik ka teistele oma tundeid näidata. Ausus annab sulle võimaluse hakata oma probleeme lahendama. Kui oled siiras, aktsepteeritakse sind just sellisena, nagu sa oled. Sõltlane on harjunud üksi olema ja mitte abi paluma ja seetõttu üritavadki paljud üksi muudatusi teha, kuid edutult. Ainult endale lootmine ei ole sobiv tee paranemiseni, see pigem aeglustab paranemist. Vaimsus tähendab ka abi ja nõu küsimist, et oma elus positiivseid muudatusi teha.

"Ole avatud meelega" on gruppides vaimsusest rääkides sageli korratav mõte.

Juues ja uimasteid tarvitades on inimese meeled suletud uutele ideedele, ta võitleb igasuguste muutuste vastu. Paranemisprotsess tähendab aga muutumist ja muutuseks vajame uusi ideid. Avatud meelega oleme võimelised vastu võtma uusi ideid - isegi vastandlikke arvamusi - ja õppima ise otsustama. Avatud meel tähendab ka mõistmist, et me võime eksida, me ei tea kõike, aga meil on valmisolek õppida teistmoodi elama.

Valmisolek on siin siis märksõna?