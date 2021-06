Maagiline ja sensuaalne õlirituaal, pai kehale ja hingele

"Roos on võimalus ilul juhtuda. Füüsiline keha on võimalus armastusel juhtuda. Armastus on võimalus jumalikul ilmneda läbi meie. Et ka meie, piiratud olevused, saaksime jagada universumi ekstaasi." Osho

Õli abil on võimalik suhelda kehaga ja keha vahendusel meelega. Kui asjad laabuvad, siis öeldakse meie armsas emakeeles selle kohta, et kõik läheb õlitatult. Regulaarselt õlitades hakkavadki kõik asjad "libedamalt minema". Õli vähendab kiirustamist ja kärsitust, taltsutab tulisust, vähendab teravust ja kuivust, mõnusasti voolates ja maandades loob hoitust ja turvalisust.

Kõige mõnusam on õlitamiseks kasutada ökoseesamiõli, sest see on soojendava toime ja sügava mõjuga, paks ja aeglaselt voolav nagu armastus ise.

Sooja seesamiõli pealepanek on justkui universaalse armastuse akt. See mõjub ühtaegu rahustavalt ja turvaliselt, kuid peenenergeetiliselt ergutavalt. Samas mitte kunagi närviliselt. Õlitamisega pehmendame oma keha kudesid ja hakkab toimuma õrn mürkide väljutamine nii kehast kui meelest. Keha ja meele pehmendamine sooja õliga on võimas noorendav protseduur.

Enesemassaaž sooja õliga on üks peamisi teraapiaid ajurvedas ning väga tervendav kehale ja meelele. Tee õlirituaali iseendale nii:

Soojenda paras kogus, ca 30 ml õli veevannis. Pane väikeses pudelis õli espressotassi või pitsi sisse, mis on omakorda asetatud suuremasse tassi, kuhu kallad tulise vee. Õli peab olema üsna kuum. Reeglina ei kuumene see veevannis üle, kuid ettevaatlik tasub siiski olla. Samuti peab olema ruum, kus ennast õlitad, hästi soe. Kui sul on saun, siis kõige parem on seda teha saunas, mille temperatuur on 45-50 kraadi, aga samahästi võid seda teha ka kamina ees või vannitoas.

Nipp! Soovitus õlirituaaliks