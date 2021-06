Ilona Karula: Me teeme enese jaoks parimaid valikuid läbi tunde, aga ellu viime unelmaid läbi mõistuse

Olen palju kordi tingimuslikult mõelnud, et kui mul on see, teine või kolmas asi olemas/saavutatud, siis olen kindlasti rahulolevam. Seejärel mõne aja möödudes avastanud, et mul on see, teine, kolmas ja veel rohkemgi olemas, aga midagi erilist pole muutunud, kirjutab Ilona Karula lehel Algolemus.com.