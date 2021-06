Müstika! 1989 aastal leidsid aset Haapsalus anomaalsed keskkonnanähtused ja poltergeist

Peremees istus ja hakkas lugema, aga tõusis siis, et minna teise tuppa ja panna selga trikooülikond. Sel ajal kui ta riideid vahetas, kostis kõrvaltoast tugev löök, mida saatis võimas valgussähvatus. Peremehele tundus õhuakna plaks ja sisselülitatud teleri kõrgepingesähvatus imeliku kokkusattumusena. Ta tuli tuppa tagasi, istus diivanile ja avastas, et laud tema ees on tühi. Lauanurgal oli vaid metallist pudelikork - kõik teised esemed (dielektrilised) olid jäljetult ja mõistatuslikult kadunud.

Peremees tõusis, et kontrollida välisust, mille lukustatuses ta oli veendunud, pöördus tagasi tuppa ja kontrollis rõduust, mis oli samuti tugevalt suletud. Ainus avatud juurdepääs korterisse oli väike õhuaken.