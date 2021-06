Külgetõmbeseadus: Kohtle end armastusega, muidu saadad välja signaali, nagu poleks sa piisavalt tähtis või paremat ära teeninud

"Kuidas sa saad eeldada, et keegi teine naudib sinu seltskonda, kui sa isegi seda ei tee? Ja nii toobki külgetõmbeseadus ehk Saladus sedasama sinu ellu. Sa pead jõudma täielikule selgusele. Paluksin sul vaagida küsimust: Kas sa kohtled end nii, nagu tahad, et teised sind kohtleksid?" James Ray

Kui sa ei kohtle end nii, nagu tahad, et teised sind kohtleksid, siis sa ei suuda kunagi muuta asjade olemisviisi. Sinu teod on su jõulised mõtted, nii et kui sa ei kohtle end armastuse ja respektiga, siis saadad välja signaali, nagu poleks sa piisavalt tähtis, vääriline või paremat ära teeninud. Selle signaali edastamine jätkub ja sa koged üha enam situatsioone, kus inimesed ei kohtle sind hästi. Inimesed on lihtsalt tulemus. Sinu mõtted on põhjus. Pead hakkama end armastuse ja lugupidamisega kohtlema, saatma välja seda signaali ja häälestuma sellele sagedusele. Siis liigutab külgetõmbeseadus kogu Universumit ja su elu on täis inimesi, kes sind armastavad ja austavad.