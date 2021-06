Suvised ilunipid | Kuidas säilitada suvel kaunid ja terved juuksed

Kuigi suvi on üks ilusaim ja nauditavaim aastaaeg, mõjub see ometi meie juustele kurnavalt. Nii soolane merevesi, kui ka kuum päike kahjustavad neid ning muudavad tuhmiks ja hapraks. Loe, kuidas oma juukseid kaitsta ja tagada, et need oleksid siidised ja terved.