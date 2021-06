Suhtenõustaja Tiina Tiitus: naisenergia otsib ühinemist ja ühtsust, meesenergia eraldatust ja individuaalsust aga ühel pole võimalik teiseta eksisteerida

Sul pole vaja mehelikkust hakata leiutama ega välja mõtlema. Jumalik mehelikkus on olnud alati sinu sees. Luba oma mehelikkusel, tugevusel ja tarkusel hakata väljenduma selles reaalsuses, selles elus. Paljudel inimestel, kes tegelevad vaimsete praktikatega, on raske endas armastada meesenergiat. Aga meie ego väljendub just läbi selle. Tahetakse vaadata alt üles kõrgemate energiate poole, ja meesenergiat, maiseid ego väljendusi peetakse madalaks, ebavajalikuks ja takistavaks. See pole juhus, et vaimsele teele asunud naistest on enamik üksikud naised. Neil on raske tunnistada maist loovat jõudu ja nad ei aktsepteeri füüsilist tasandit. See tähendab, et nad ei tunnusta meesenergiat. Kuni nad ei leia endas seda püha tasakaalu, juhib nende teed üksindus ja puudus. Mehed tunnetavad seda ja neil on mõnedel vaimsetel kogunemistel ja üritustel raske olla. Nende meelest ajavad seal asju imelikud hirmuäratavad naised. Tihti see ongi nii, sest jumalik meesenergia pole sinna teretulnud, ja sellistel kogunemistel osalemine ei aita mehi. See ei aita ka neid naisi. Kuid kõigi teed ja otsingud on vabatahtlikud ja kõik kogemused on vajalikud. Varem või hiljem taipame kõik, et naiselik energia otsib ühinemist ja ühtsust, meesenergia eraldatust ja individuaalsust. Ühel pole võimalik teiseta eksisteerida.