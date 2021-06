NÄDALA TAROSKOOP | Hoidu kiusatuste eest ja tee teadlikke valikuid

Nädala kaartideks on õnneratas ja saatan. Nüüd pead olema tähelepanelik, sest sinu teele võivad ilmuda kiusatused. Samuti võid kokku puutuda mingit laadi sõltuvuste või eksiteele juhatamistega. Võib ilmneda, et miski, milles olid üsna kindel, osutab valeks või ebakindlaks. See kõik toob omakorda kaasa suuri muutusi ja elulisi pöördeid.

Suhete osas peaks nüüd hoolega jälgima oma valikuid. On sinu enda otsustada, mida sa oma elus soovid ning millega või kellega end seod. Ära mine esimese emotsiooniga kaasa, sest kirg ja kuumad tunded võivad kaduda sama kiiresti kui need tekkisid. Lase oma südamel rääkida, enne kui teed oma armuelu edasise käekäigu osas mõne kaaluka otsuse.

Töö- ja rahaasjade osas kerkivad nüüd üles küsimused, mis on seotud sellega, kas sinu töö pakub midagi ka sinu hingele või oled oma töökohavalikul lähtunud vaid saadavast kasust või palganumbrist. Ära ütle jah neile asjadele, mille osas sa ei tunne, et see on õige. Võta endale mõtlemisaega, sest need asjad, mis sinu ellu peavad tulema, ei kao kui sa kohe ja üleöö otsust ei tee.

Tervise osas tasub nüüd jälgida hoolikalt, et sa ei kipuks oma elus millegagi liialdama. Olgu see töö, sport, toit, seks või mõnuained. Nüüd on oht, et erinevad kiusatused kerkivad su teele, seega pead oma südame kõvaks tegema ja ütlema ei neile asjadele, mille kohta sa tead, et need ei mõju sulle hästi.

NÄDALA ÜLEVAADE 14.06 - 20.06

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku sauade kümme. Nüüd pead endale tunnistama, et sa vajad puhkust. Sulle on vaja vaimset ja füüsilist rahu, et saaksid end välja lülitada, enda elu üle järele mõelda ning leida taas turvaline jalgealune ja stabiilsus. Sa tahad alati olla kõiges parim, kuid isegi parimad peavad vahepeal lõõgastuma ja juhtme seinast välja tõmbama.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)