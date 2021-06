Milline on seos haiguste ja suhete vahel? Intervjuu konstellöör Stephan Hausneriga

Enamus küsimusi ja probleeme, mis meil on, on seotud millegagi, mille oleme endast välja jätnud. Sest kunagi ennem, kui olime veel selle osaga ühenduses, kogesime tõenäoliselt traumeerivat kogemust ja me pidime ennast selle info eest kaitsma. Ja siis jätsime selle info endast välja. Me peame aru saama, et kui me jätame olulise info välja, siis sellega me ka limiteerime iseennast. Me teeme sellega oma maailma väiksemaks kui ta tegelikult on. Kuid meil on igatsus laieneda ning areneda. See tähendab, et kui me soovime oma maailm avada ning laiendada, siis on meil vaja ületada trauma. Sellest vaatenurgast vaadates iga haiguse või sümptomi konstellatsioon on seotud traumaga.

Paljusid haigusi saab ravida vaid siis, kui neid vaadeldakse laiemas kontekstis, vaadates ka haiguste mitte nähtavat osa. Oluline on teadvustada, et elame süsteemides nagu perekond , aga ka nt. keskkond. Haiguste konstellatsioon tähendab minu jaoks seda, et on haigusi, millest tuleb aru saada süsteemi laiendades ja selle suurema süsteemi kaudu saab avaneda ruum, kus saavad tekkida tervendavad liikumised.

Oluline aspekt, ja mis minu arvates on ka põhiline tervenduse alus, on see, et me ei saa võtta haigust kui isiklikku nähtust.

Konstellatsioonid näitavad, kuidas meie esivanemate traumad, kellega saatus meid seob, püsivad ja mõjutavad järeltulijate elu. Samuti teeb ta nähtavaks väljajäätu ning paljastab inimese sisemised protsessid. Paljud sümptomid esindavad just seda osa, mis on inimese enda elulooraamatust või perekonna loost välja jäetud. Sügaval tasandil on väljajätmine liigsele reageering traumaatilises olukorras, kus ei olnud sellel hetkel antud sündmuse vastuvõtmiseks piisavalt ressurssi. Väljajätmine on enesekaitse vorm, et ellu jääda. Kuid see osa, mis ei ole läbi seeditud, olles lahendamata, ei vaiki, vaid elab kehas edasi. Mõnikord satuvad lapsed või lapselapsed hilisemates põlvkondades nende väljajäätud osade kohtadele ja nii võivad ilmneda sümptomid ka neil. Konstellatsiooni töös on oluline, et kliendil oleks võimalik avada oma süda sellele, mis konstellatsiooni töö esile toob. Tegemist on integratsiooniprotsessiga. See on järkjärguline protsess, kus tasakesi lähenetakse sellele, mida varem kogeti dramaatiliselt ja traumeerivalt. See puudutab traumaga seotud energia vabastamist ning ideaalis saab sellest hiljem teid toetav ressurss.

Minu jaoks on kliendi keha see, mis juhib konstellatsioooni. Kliendi keha on indikaator minu järgmiste sammute kohta.

Tervis tegelikult tähendab võimet reageerida. See tähendab seda, et puutudes pidevalt kokku väljast tulevate stiimulitega, nt. olgu selleks viirused, bakterid, perekond või midagi muud toksilist keskkonnast, siis oleme pidevalt väljakutses leidmaks nendele adekvaatset reageerimist. Ja seal kus me oleme liiga jäigad ning limiteeritud, reageerime sümptomitega. See tähendab, et me vaatame sümptomit sellisest vaatenurgast, kus me näeme millist kohta või funktsiooni ta täidab patsiendi elus või tema perekonnas. Ja tihti me näeme seal dünaamikaid, mida oleks vaja lahendada või muuta sellisel viisil, et leitaks uus tasakaal, kus sümptomit või haigust ei ole enam vaja või kus ei ole vaja seda enam luua.

Millised haigused on seotud perekonna dünaamikatega?

Ma arvan, et haigusel on alati mitmesuguseid mõjutajaid. Mitmesugune tähendab, et eksisteerib füüsiline, emotsionaalne ja vaimne komponent ning tõenäoliselt ka perekondlik komponent. Põhimõtteliselt võib teha konstellatsiooni kõikide haigustega, kuid see pole tingimata alati vajalik. Konstellatsioonid on kasulikud selliste krooniliste haiguste korral nagu autoimmuunhaigused, allergiad, vähk ja ka siis, kui hea ravi ei ole andnud soovitud tulemust.

Millest tuleneb konstellatsioonide tervendav mõju?

Aus vastus on, me ei tea seda. Aga me võime rääkida mõnedest kontseptsioonidest.

Üks kontseptsioon on see, et kui me oleme traumas, siis trauma on limiteeritus. See seab meile piirid ning me ei ole seetõttu täielikult vabad. Samas trauma pärsib ka meie eluenergiat. Aga kui me avame ennast trauma toimumise hetkel välja jäätud info, mida oli sel hetkel liiga palju, siis me saame järgneda tervendavale liikumisele.

Konstellatsioonis me vahel saame lõpetada mingi liikumise, mida me varem ei olnud võimelised või ei saanud lõpetada. Ning sellega võib kaasneda tervenemine.