Mai-Agate Väljataga: Maailmaruumis kehtib alati karmaseadus!

Kujutame ette maailmaruumi. Sa võid seda nimetada kosmoseks, universumiks, taevaks - mis iganes nime sa talle panna tahad. Maailmaruum on alati harmoonias, kõik osad on omavahel tasakaalus ja üksteisest sõltuvuses. Ka inimene kuulub osade hulka, seega on ka tema sõltuvuses teistest osadest. Kui me teeme midagi sellist, millega ei tee liiga endale ega teistele, näiteks ronime puu otsa, siis see ei vii universumi energiavälja tasakaalust välja. Aga kui sa näiteks ei salli ennast või naabrit, siis sallimatuse tundega viid küll juba universumi energia ühe osakese tasakaalust välja. Kuna universum püüdleb tasakaalu poole, hakkab ta tegema nõnda, et sa teeksid selle teo ringi ja energia läheks taas tasakaalu. See on universumi loomus.

Positiivne tegu viib ka energia tasakaalust välja ning seepärast tuleb sulle ka positiivne asi tagasi - seegi on karma. Heategu peab tulema südamest. Kui teed midagi head, siis sulle tehakse sama. Aga see heategu peab tulema südamest, mitte arvestuslikult. Kui inimesed ütlevad, et teevad heateo, kuna siis ehk aitab neid ka keegi, siis see on juba arvestuslik.

Vanemad teevad valesti, kui ütlevad: lapsed peavad ikka olema, sest kes see minu eest muidu vanas eas hoolitseb. Hoidku jumal sellise lause eest! Kui on selline arusaamine, siis kindlasti tuleb selline olukord, et lapsed jätavad sind vanaduspõlves ilma hooleks. Lapsi ei pea sünnitama mitte selleks, et endale vanaduspõlve kindlustada, vaid lapse sünnitad sellepärast, et sa teda armastad.

Varem oli nii, et teod tulid tagasi järgmises elus ehk mina praegu istun oma eelmise elu tegude otsas. Nüüd on areng nii kaugele jõudnud, et saad juba sellessamas elus tagasi. Kõik see, mida sa saad, tuleb tagasi anda, kõik see, mida annad, tuleb sulle tagasi. Ükskõik kas teed negatiivselt või positiivselt, kõik liigub sinu juurde tagasi, sest sa pead suure teadvuse energiavälja, mida oled oma väikese teadvusega muutnud, tagasi tasakaalu viima. Ainult sina ise saad seda teha, teised ei saa.