Polüneeslased ja põlisameeriklased kohtusid sajandite eest

Alexander Ioannidis Ameerika Ühendriikide Stanfordi Ülikoolist, Andrés Moreno-Estrada Mehhiko Riiklikust Genoomika ja Elurikkuse Laboratooriumist ja nende kolleegid kogusid geeniproove enam kui 800 Lõuna-Ameerika ja Prantsuse Polüneesia põlisasukalt. Nad leidsid mõlemalt rahvalt ühiseid DNA-lõike, millest võis välja lugeda, et neil on suhteliselt hiljuti olnud ühiseid esivanemaid.

Analüüs näitas, et polüneeslastel ja lõunaameeriklastel on olnud ühekordne kontakt umbes 800 aasta eest ehk Eesti mõistes muistse vabadusvõitluse aegu. See oli aeg, mil polüneeslased olid just oma praeguste saarte hõlvamisega peaaegu lõpule jõudnud, olles asustamas ka Uus-Meremaad. Tuleb siis välja, et samal ajal kohtusid nad ka Lõuna-Ameerika põlisasukatega ja said nendega lapsi.