Mitte keegi ei pea sulle õnne andma, sina ise oled oma õnne sepp ja allikas

Oma praktikas kuulen tihti sarnaseid muresid: "Ma olen hea aga ümberringi on kõik halb". Selle ütlusele on olemas lihtne vastus: "reaalsus ei valeta". Elu annab mitte seda, mida me palume, vaid seda, mida me endast välja kiirgame. Mida endas kannad, seda ka vastu saad.

Kaeblemine elu üle, virisemine ja pretensioonid ei tööta ja ei aita kedagi, need vaid loovad halba tuju. Meis istub ikka veel see usk, et välismaailmale enda pretensioonide esitamisega saame asju muuta. Selleks, et midagi saada, tuleb ennast ja maailma koos teiste inimestega kriitiliselt hinnata. Kuid see loob enamasti selle, et inimene tunneb ennast veel halvemini.

Sinu õnn ei sõltu sinu tegudest, kas Sa hilined tööle või mitte, kas Sa aitad eakaid inimesi või kas sa annad 10% oma sissetulekust heategevusele. See sõltub sellest, mida Sa tunned, milline on Sinu sisemine seisund ja millele Sa keskendud.

Sa võid teha nägu, et Sul on kõik hästi ja teised usuvadki seda, kuid Sa ise ju tead ja tunned oma sisemist seisundit ning ka Universum seda näeb. Milleks endale valetada? Inimesed usuvad kaetamist, needust, karmat või et keegi või miski on süüdi selles, mis nendega toimub. Aga enamasti see nii ei ole.

"Abiellusin, sest nii on olnud mugavam. Sünnitasin lapse, sest kogemata rasestusin. Olen keerulises suhtes, sest kes mind ikka enam tahab. Läksin uuele töökohale, sest tuttav soovitas, tegelikult vihkan seda tööd. Nõustun teiste arvamusega, sest teised teavad paremini, kuidas elada".

Siis tulebki välja, et elatakse teiste elu, kingitakse oma headust ja hoolitsust teistele, mitte endale, ei osata ennast armastada ja väärtustada, ei osata rõõmustada.

Miks on raske olla heas tujus? Aga ongi raske. Paljudel inimeste on kahjuks automaatselt sisselülitatud režiim: "KÕIK ON HALB" ja nad ei usu, et saavad oma elu muuta ning seetõttu nad üritavad muuta välismaailma. Maniakaalse kangekaelsusega loovad inimesed iseendale ennustused, mis pärast täituvad. Inimesed ei kasuta oma andeid ja istuvad ühes ja samas mustris.