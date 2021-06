Need on kolm märki, et su partner on suhtes õnnetu

Romantilises suhtes õpime oma partnerit hästi tundma. Üksteise emotsioonide mõistmiseks piisab kehakeele, näoilmete ja hääletooni märkamisest - saame kiirelt aru, kui meie teisel poolel on midagi valesti.

Mis põhjusel su partner viimasel ajal nii kummaliselt käitub? Kas tal on mingi mure või on asi sinus? Kas sa saaksid teda aidata ja miks ta üldse ise sinult abi või nõu pole küsinud? Kas teie suhtega on midagi valesti? Kogu praeguses virrvarris on need vaid mõned miljoneist peas keerlevaist küsimustest.

Oma suhte pärast muretsemine tekitab aga veelgi stressi, mis kandub tihtilugu üle ka su partnerile ja võib üleüldisele olukorrale veelgi laastavamalt mõjuda. Ideaalis võiksid oma kaaslaselt uurida, miks ta kummaliselt käitub, et sa ei peaks enam oma energiat probleemi otsimisele kulutama ja saaksid seda kasutada hoopis olukorra parandamiseks.

Need on kolm hoiatusmärki, et su partner on suhtes õnnetu:

1. Paned tähele muutusi oma partneri käitumises

Sa avastad, et su partner on ostnud videomängukonsooli, millega ta nüüd enamiku oma vabast ajast sisustab, kuigi ta kunagi varem videomängude vastu erilist huvi üles näidanud pole. Või on muutused toimunud hoopis su kaaslase kehakaalus või ta on hakanud riietuma teistmoodi kui tavaliselt.

Seda tüüpi muutused võivad olla märgiks, et su partner on õnnetu ja otsib oma ellu muutusi. Põhjus, miks su partner oma stiili, välimust, käitumist ja huve muudab, võib olla ka soov kellelegi teisele muljet avaldada.

Muidugi, partneri muutumine ei ole alati märk sellest, et tal on tekkinud teine huviobjekt, mõnikord viitab see lihtsalt sellele, et su kaaslane on tüdinud ja tunneb igavust.

Kui su kallim on tujukas, üritab sind muuta, veedab palju aega üksi või teiste inimestega, siis on tegemist aga sinu suhte jaoks punase fooritulega!

2. Su partner on emotsionaalselt kättesaamatu

Üheks märgiks sulle emotsionaalselt sulguvast partnerist on virtuaalne petmine - sinu asemel jagab kaaslane internetis suheldes oma mõtteid kellegi teisega.