PÄIKESEVARJUTUSE HOROSKOOP 12 MÄRGILE: mida toob sinu jaoks kaasa tänane kosmiline sündmus?

See aeg oluliste muudatuste tegemiseks, oma elu ümber kujundamiseks. Täna on tegevusse tormamiseks vara, plaane saad hakata ellu viima lähipäevil ja samm-sammult. Info, mida tegutsemiseks vajad, võib praegu veel olla varjatud, aga sul tuleb terane ja tähelepanelik olla - oluline teave jõuab peagi sinuni.

On planeerimise ja soovimise aeg. Oluline on võtta aega üksi olemiseks, endasse vaatamiseks, plaanide ja soovide paika seadmiseks, täpseks sõnastamiseks ja kirja panemiseks. Sisendusjõud on tugev ning kui usaldad universumit, saad nüüd oma tegemistele tuge ja õnnistust. Sea endale sihid, mille poole liikuda järgneva poole aasta jooksul!

Kuu loomise ajal on Päike ja Kuu alati samas kraadis sodiaagis, päikesevarjutus tekib aga siis, kui Kuu jääb täpselt Päikese ja Maa vahele - siis jääb Kuu vari päikesekettale ette. Seekordne on osaline, rõngakujuline päikesevarjutus. Seda kosmilist sündmust on võimalik jälgida ka Eestis: varjutus algab Tallinnas kell 12.53, selle tipphetk on kell 14.03 - sel momendil varjab Kuu 37% päikesekettast. NB! Kuna varjutuse jälgimine eeldab otsest Päikesesse vaatamist, tuleb silmi seda tehes kaitsta! Parim on kasutada spetsiaalseid päikeseprille.

Noorkuu hakkab kasvama sinu 11. astroloogilises majas, mis on seotud sotsiaalse suhtluse, sõprade, mõttekaaslaste ja koostööpartneritega. Nüüd on oluline kuuluda gruppi, olla osa suuremast tervikust, teha teistega koostööd ja liikuda ühiste eesmärkide poole. Tegele võrgustiku loomisega, uute kontaktide tekitamisega, tee teistega koos uljaid tulevikuplaane. Ole avatud, arenda suhtlusoskust ja kasuta huumorimeelt, väldi eraldatust ja isepäist tegutsemist.

Päikesevarjutus sinu 12. astroloogilises majas toob varjatud teemad ja saatuslikud asjaolud päevavalgele. Sul on kergem mõista, et oled osa suuremast tervikust, et oleme kõik omavahel seotud. On hea aeg tunnetuse ja kujutlusvõime arendamiseks, sisemiseks tervenemiseks, vaimsete praktikate või müstikaga tegelemiseks. Toidu, joogi ja ravimite suhtes võib su keha tavapärasest tundlikum olla. Vabaneda tuleks nüüd õpitud abitusest ning sõltuvuskäitumistest.

Päikesevarjutusega noorkuu toimub sinu sodiaagimärgis ehk sinu 1. astroloogilises majas. Eluterve egoism, iseenda vajaduste esikohale seadmine, enda soovidest lähtumine on omal kohal. On aeg arendada iseennast kui isiksust, mõtestada enda jaoks lahti, mida elult tegelikult vajad ja ootad ning teha otsustavaid samme unistuste täitmise suunas. Tähelepanu vajab nii hing, vaim kui keha. On sobiv aeg treeningute alustamiseks, füüsise tugevdamiseks, haigustest vabanemiseks.

KAALUD 23. september - 23. oktoober

Noorkuu sünnib sinu 9. astroloogilises majas, andes võimalusi suunduda tõeotsinguile, avardada maailmapilti, õppida ja reisida. On vabaduse ja seikluste aeg! Periood on soodne õpingute alustamiseks uuel erialal või kunagi pooleli jäänud haridustee jätkamiseks. Liigu palju ringi, võimalusel sõida kaugele, suhtle avatult inimestega, kellel on sinust erinev maailmavaade ja taust - kõik see toob sulle uusi teadmisi. Tasub arendada mõõdukust, tasakaalukust, vältida liialdamist ja ülepingutamist.

SKORPION 24. oktoober - 21. november

Kuu loomine toimub sinu 8., sisemise ümbersünni astroloogilises majas. On aeg avatud pilgul peeglisse vaadata, saladustele jälile jõuda, sisemiste hirmude ja hingetraumadega tegeleda, et neist terveneda ning elukvaliteet uuele tasandile viia. See on sügavate sisemiste muudatuste aeg, mis sobib veel ka ühisvara küsimustega tegelemiseks, usaldusväärsete partneritega ühise äri loomiseks ja edendamiseks. Hingesugulus ja seksuaalne klapp on olulised teemad, vältida tuleb võimuvõitlust ja armukadedust.

AMBUR 22. november - 21. detsember

Päikesevarjutus leiab aset sinu 7. astroloogilises majas, mis on seotud partnerlussuhetega ja armuasjadega. Algab soodne aeg muudatuste tegemiseks armastuse ja suhete tandril. Arenda suhtlus- ja läbirääkimisoskust, too harmooniat ja hoolitsust partnerlussuhetesse. Kooselu võiks ametliku abielu tasandile viia. Kui oled üksik, siis visualiseeri, millist kaaslast ellu soovid, tegele sisemise tasakaalu saavutamisega selle nimel, et olla valmis pikaajaliseks õnnelikuks suhteks. Väldi ennastsalgavat pingutust teiste tähelepanu ja heakskiidu nimel, jää suhetes iseendaks!

KALJUKITS 22. detsember - 19. jaanuar