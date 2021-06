Ettevaatust, puugid on liikvel! Kasulikud nipid puukide vältimiseks

2. Puugid pelgavad kruusateid, kiviplaate, betoonservi, multši. Need on teravad, kuivad ja lagedad, aga puuk tahab niiske rohu sisse peitu.

3. Lupja muru. Lubi kõrvetab nii puuke kui tigusid ning takistab uusi tulemast. Ka on lubi hea mullale ja murule ning hoiab ka sammalt muru sisse tekkimast. Võid koguni aiaserva täies ulatuses lubjapulbriga katta, nii ei pääse uued puugid territooriumile. Puista lubjapulbrit alati kuiva ilmaga. Pärast vihmasadu tuleb aeda uuesti lubjata.

4. Kasvata taimi, mille lõhn peletab mitmedki putukad eemale: Lavendel , sidrunhein, piparmünt ja küüslauk mõjuvad ühtmoodi eemaletõukavalt nii puukidele kui saastele ning teistelegi. Eriti nutikas on neid taimi külvata krundi piirile.

5. Loodusesse minnes määri nahale looduslikku putukatõrjevahendit: 2 supilusikatäie vee või õli sisse tuleks segada kuni 10 tilka eeterlikku õli. Putukaid peletavatest õlidest sobivad selleks eelkõige sidrunheinaõli, eukalüptiõli, rosmariiniõli, lavendliõli, sidruneukalüptiõli, nelgiõli. See vahend peaks putukad sinust eemal hoidma kuni kolm tundi.

6. Koduloomadel ära isetehtud sääsetõrjevahendit kasuta, see rikub nende haistmismeelt. Kassidele-koertele on mõeldud spetsiaalsed kirbu- ja puugirihmad, ka on neid võimalik vaktsineerida spetsiaalsete tilkade abil.