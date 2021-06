NÄDALA TAROSKOOP | Nüüd toimuvad muutused viivad sind uude eluetappi

Nädala kaardiks on kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Nädala võtab kokku müntide kolm. Nüüd pead hoolikalt planeerima ja ettevalmistusi tegema, enne kui astud oma elus mõne olulise sammu. Praegu õnnestuvad kõige paremini need asjad, mis on tehtud koos teistega - rõhk on meeskonnatööl ja partnerlusel. Tegeled sel nädalal tõsiselt ka oma töö- ja rahaasjade planeerimise ja korrastamisega. On hea aeg alustada ka uusi projekte ja ettevõtmisi.

Nädala kaartideks on surm ja sauade paaž. On aeg suurteks muutusteks! Sinu elus saab toimuma nii mõndagi, mis juhatab sind selleni, mida sa tegelikult oma arenguks vajad. Kohati võid tunda end närvilise või pettununa, sest kõik see, mida oled plaaninud, ei jõustu või jõustub täiesti teistmoodi, kui sina seda oma vaimusilmas ette nägid.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingi asja osas iseendas selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava "lahingu" maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab sauade kaheksa. Nüüd pead olema valmis kiireteks arenguprotsessideks ja ootamatusteks. Juba lähitulevikus jõuavad sinuni uudised, mida oled oodanud. Tunned, et oled pidevas liikumises ja rahulikud ajad on selleks korraks mööda saanud. Samuti on nüüd võimalus armumiseks.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade kümme. Nüüd pead aga endale armu andma, ning tunnistama, et sa vajad puhkust. Sulle on vaja vaimset ja füüsilist rahu, et saaksid end välja lülitada, enda elu üle järele mõelda ning leida taas turvalise jalgealuse ja stabiilsuse. Sa tahad alati olla kõiges parim, kuid isegi parimad peavad vahepeal lõõgastuma ja juhtme seinast välja tõmbama.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku karikate rüütel. Tegeled nüüd teemadega, mis on sulle eriliselt südamelähedased ja rõõmustavad su hinge. Kohtud inimestega, kellega jagad ühiseid huvisid ja maailmanägemust. Pingelised situatsioonid, mis eelnevalt sinus stressi tekitasid, lahenevad ning toovad asemele head suhted ja üksteisemõistmise.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab mõõkade viis. Ole nüüd ettevaatlik ja pane end valmis selleks, et esile võivad kerkida mingid ootamatud probleemid või puutud kokku keeruliste olukordadega. Katsu ise jääda võimalikult rahulikuks ning ära lase endaga mingil juhul manipuleerida.

Lõvi (24. juuli - 23. august)