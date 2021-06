Pilgud taevasse! Täna toimub päikesevarjutus ja noore Kuu loomine!

Varjutuste energiad aitavad midagi parandada ja muuta oma elus ning millestki vabaneda. See periood on täis võlu ja loomingut. Igas inimeses avanevad tema võimed ja oskused ning sellega saab luua endale harmoonilisemat reaalsust. Rituaale saab kasutada enda parema tuleviku loomiseks, see on kui mäng aga samas Sa lood ja häälestad ennast paremaks suhtlemiseks iseenda, maailma ja loodusega.

Väljumine varjutusest on seotud tulevikuga, seega hakkame modelleerima oma tulevikku! Varjutuse ajal inimene tunneb end teistmoodi, hea oleks kirja panna kõik oma mõtted ja ideed, sest suuremad muutused on veel ees. Praegu on võimalik kergemalt astuda uuele teele oma elu. Kõik praegu toimub just nii nagu Sa vajad oma arenguks, oska vaid märgata.

Kui Sa tahad väljuda targemana varjutuste koridorist, siis tee oma asjad korda, et Sa tunneksid ennast hästi. Samas ole valmis võtma vastu uut. Selles reaalsuse, milles Sa praegu oled on võimalikud sündmused, mis on seotud Sinu minevikuga.

Selleks, et liikuda uuele tasemele oma elus, oleks hea luua endale tingimused üleminekuks. Näiteks tee midagi teisiti, mine tööle mööda teist teed, keera mitte paremale vaid vasakule, lähed poodi, luba endale midagi muud. Ole tähelepanelik märkide ja pisidetailide suhtes. Muuda oma välimust, riietust ja luba endal veeta vaba aega teisiti. Vabane vanadest käitumisviisidest. Kõik see aitab lasta ellu uued energiad.

Päikesevarjutuse perioodil inimene võib tunda seisundit, et ta elab läbi midagi tähtsat, et algab midagi uut, tekib soov midagi muuta. Ole rõõmus, planeeri oma tulevikku, soovi soove ja kõik see realiseerub kiiremini varjutuste energiate mõju all.

Täna on hea põletada küünlaid ja kuulata kerget muusikat, et sees oleks mõnus ja pidulik tunne nagu sa varsti kohtuksid millegi imelisega.