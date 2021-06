Rakenda neid lihtsaid tegevusi nii päeval kui ka öösel, et viimaks rahulikult magada

Foto: depositphotos.com

Ärevus võib öisel ajal olla väga ebameeldiv kaaslane, kes ilmub varitsusest välja, kui üritame edutult uinuda. Ärevus mõjutab aju ka öösel, hoides neuroneid käigus ja lastes organismis ringelda stressihormoonidel. Nii oled sa ärevil ja väsinud. Ärevus jahib meid ka päeval ja kuigi see on kurnav, on meil päeva ajal vähemalt tegevusi, mis mõtteid ärevuselt eemale juhivad. Öösel pole aga muud peale pimeduse ja ärevate mõtete.