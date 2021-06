Looduse stiihiad meis ja meie ümber, III osa: vesi

Vesi on kõige külmem stiihia. Seda iseloomustab külmus, kaine mõistus, jõud ja vägi. Samas võib ta olla ka väga pehme. See loodusjõud on ainus, mis võib olla mitmes erinevas olekus: voolav vesi, jää ja aur. Vesi ja vee stiihiat iseloomustab elukeskkond. Sensitiivsete võimetega maagid oskavad vett puhastada ja panna peale needusi või teha elu- ja surmavett. Eluvesi kannab endas ravi- ja maagilist toimet, kuna on loodud tervendamiseks. Eluvesi võib parandada inimeste mõttemustreid ja vanemat inimest oma puhtusega noorendada. Elavat vett võib kasutada nii kodu kui iseenda puhastamiseks. Vanast ajast on eluvett loetud võimsaks maagiliseks instrumendiks ja ka pisike tilk on kullahinnaga.

Vett on kasutatud palju erinevatel riitustel ja pühitsustel ning muudes maagilistes tegevustes. Vee energiat kandvad inimesed on tugevad ja võimekad. Nad oskavad maailma näha tervikuna ja tegelevad meelsasti igasuguste uuendustega teaduses, kunstis ja oma kodus. Nad on tundlikud ümbritseva suhtes, oskavad inimesi kuulata, neil on arenenud intuitsioon ja tähelepanuvõime, nad on sündinud läbirääkijad ja diplomaadid. Neil on empaatiavõime, oskus samastuda teisega. Nad on altid suhtlema ja vajadusel artistlikud, luues enda ümber rõõmu ja naeru. Nende jaoks on väga oluline kuulumine kuhugi: perekonda, sõpruskonda - olla nagu tilk vett suures meres. Kuid on olemas ka varjatud pool, mis on omane just emotsionaalsetele ja tundlikele inimestele. Vee inimene võib olla ülitundlik, ebapüsiv ja isegi tige. Stressis olles ta kas sulgub endasse või keeb tunnetega üle. Tal võib olla raskusi vanade, lõppenud asjade ja suhete lahtilaskmisega. Nii nagu vesi kannus võtab kannu kuju, nii ka need inimesed saavad hästi teistega kontakti ja n-ö nende lainele. Kuid nad võivad olla ka hästi julmad ja otsekohesed nii nagu jää. Mõnikord on väga raske sellist inimest sulatada. Vee inimese märgusõnad on loovus, tarkus, tundlikkus ja veenmisoskus. Nad on täis elukirge ja seksuaaliha. Nad esindavad perekonda, salapäraseid inimesi, aga ka kõhklusi ja ebakindlust.