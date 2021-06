Looduse stiihiad meis ja meie ümber, II osa: õhk ja tuli

Inimene võib elada tuleta ja mõnda aega ilma veeta, aga ei saa ilma õhuta. Selleks et endas õhu elementi tasakaalustada, on hea viibida looduses ja teadvustada õhu olemasolu - hingata sisse loodu-se ilu. Märka õhku ja taevast, võta see enda jaoks omaks - ja loodus ise teebki sulle teraapiat. Ruumis olles kuula rahustavat muusikat, jaluta iga päev õues, vaata, kuidas pilved ja puud tuule käes tantsivad ja painduvad. Hinga sügavalt, katsu hingates tuua õhku ka rinnust allapoole. Ava tihti aknaid ja lase värske õhk sisse, et see saaks sel moel ruume puhastada ning keskkond sinu ümber saaks sind toetada. Õhk puhastab ja viib ära negatiivseid emotsioone, kui vastutuult seista ja paluda. Rääkida ära kõik mured.

Esimene kokkupuude õhuga on siis, kui me sünnime ja teeme oma esimese hingetõmbe. Õhk siseneb siis kehasse ja terve oma elu hingame me sisse-välja, sest keha vajab eluks õhku. Seega õhu element inimeses ongi eelkõige seotud hingamisega. Hapnikupuudus tekitab kiirelt ajukahjustuse, kuid ka hapniku üleküllus võib aju sassi ajada. Oluline on hoida tasakaalu ja järgida sisetunnet. Õhupuudusel hakkab halvenema ka ainevahetus.

Õhk on meie maa, veri ja närvid. Õhu elementi seostatakse vaimse tegevuse, organiseerimise, pühendumise, hindamise, arvustamise, reeglite ja tõekspidamistega. Ehk siis selle küljega, millel on võime vahet teha, analüüsida, hinnata ja arvustada. Õhu stiihiale on iseloomulik soojus ja niiskus. Õhk on piirideta ega allu kontrollile. Kõige otsesemalt saab õhu elementi tunnetada läbi tuule. Tuul võib olla mahe ja soe, mis paitab õrnalt su põski. Kuid see võib olla ka maru ja torm, mis hävitab ja lõhub kõike, millega kokku puutub. Tuul võib tuua meie ellu väga palju surma ja torme, aga ka teenida inimest. Tuulega on võimalik sõbraks saada ja tema energiat kasutada.

Idatuul on soe, värskuse ja uuenduste tuul. Värv on valge ja tal on seos päikesetõusuga. Idatuul puudutab intelligentsi ja mõistust, selle tuulega ei ole vaja teha armuloitse.

Lõunatuul on seotud tulega. Tema värv on kollane, ta on seotud keskpäevaga ning sobib armuloitsude tegemiseks. Lõunatuul on energeetiliselt tugev ja võimas.

Läänetuul on puhastav ja külm. Värv sinine, seotud päikeseloojanguga. Viiakse läbi armu- ja tervendamisrituaale. Läänetuul toob ellu kergendust.

Tuli on vaheldumine ja muutumine. Tule abil luuakse uusi materjale ja võimalusi. Tulel on omadus puhastada kõike, millega ta kokku puutub. Tule jõud on tugev, spontaanne ja kiire, kontrolli alt väljudes võib ta tekitada hirmu, näiteks tulekahjude ja plahvatustega. Tule vägi annab meile soojust ja elulist aktiivsust. Tuli on alge sajanditetagusest lõkkest, mida valvati ja peeti pühaks ning mille ümber toimusid kogunemised ja tähtsad rituaalid. Tule juures käidi ikka hulgakesi.

Tuli seostub ka päikesega. Päike on võimas tule elemendi sümbol, mis igal hommikul tõustes annab meile justkui iga päev uue võimaluse, toidab meid oma külluse ja elujõuga ning paitab hellalt meie keha. Energeetiliselt toidab päike meie energiakehasid jõu ja tule väega. Meie energiakeha saab iga kord, kui päikese käes viibida, uhutud üle tuhandetest väikestest kiirekestest. Eriti tugev vägi on päikesetõusul, sest just siis aktiveerub loodus, iga taim ja rohulible ärkab, sirutub päikese poole. Eriline vägi on ka päikeseloojangul, see rahustab ja aitab tuua selgust igapäevategemistesse.

Võimast tule jõudu annab ka lõkketuli. Kui tuld teha pööripäevadel, mil energiad on avatud ja muunduvad kergelt ühest olekust teise, on see veel eriti võimas. Tuld koos erinevate rituaalidega võib teha ka täiskuuööl - tuli hakkab puhastama koheselt, kui see on süüdatud. Tule elementi seostatakse elujõu ja puhta valgusega. Tuli ja leek esindavad tegevust, liikumist, riskide võtmist ja muutusi.