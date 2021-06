Valukeha aktiveerumine mõjub kui ärataja

Kõik, millega samastud, muutub egoks. Valukeha on üks võimsamaid asju, millega ego võib samastuda. Samamoodi vajab valukeha ego, et end selle abil uuendada. Olukordades, kus valukeha raskus egokesksete mõttemudelite tugevdamise asemel neid oma pideva energiarünnakuga õõnestab, see paheline liit lõpuks ka mureneb. Samamoodi nagu elektrivool mõne tööriista käivitada või hävitada võib, kui pinge on liialt kõrge.

Tugeva valukehaga inimesed jõuavad sageli pöördepunkti, kus tunnevad, et nende elu muutub talumatuks, kus nad enam rohkem valu, rohkem draamat välja kannatada ei suuda. Keegi ütles selle kohta selgelt ja lihtsalt, et tal on "kõrini õnnetu-olemisest". Mõnel võib olla tunne (nagu minulgi oli), et ta ei suuda enam iseendaga elada. Siis kujuneb tema prioriteediks sisemine rahu. Akuutne emotsionaalne valu paneb teda lahti ütlema samastumisest oma mõttemeele sisuga, samuti õnnetut minapilti tekitavate ja elushoidvate mõttelistundeliste struktuuridega. Siis mõistab ta, et ei tema õnnetu lugu ega emotsioon, mida ta tunneb, pole see, kes ta on. Ta mõistab, et on teadja, mitte see, mida teatakse. Mitteteadvusesse tirimise asemel saab valukehast tema ärataja, otsustav tegur, mis teda Kohaloleku seisundisse sunnib. Ent tänu maailmas täna täheldatavale teadvuse enneolematule juurdevoolule ei pea paljud inimesed valukehaga samastumise katkestamiseks enam ägedate kannatuste sügavusi läbima. Niipea kui nad märkavad, et on taas libisenud väärtalitluslikku seisundisse, suudavad nad teha valiku - eemalduda mõtlemise ja tunnetega samastumisest ning siseneda Kohaloleku seisundisse. Nad loobuvad vastupanust, muutuvad rahulikuks ja erksaks, sisemiselt ja väliselt üheks sellega, mis on.