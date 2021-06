Lihtne ja tervislik: värske kurgi kasulikud omadused

1. Kiire energia. Kurk on suurepärane B-vitamiini allikas, mis mõjutab aju tööd ja sinu tuju. Kui vajad kiiret ernergiat, siis unusta karastusjoogid ja kohv ning söö hoopis värsket kurki.

2. Kehale vajalik vedelik. Kurgis on 95% vett, mis niisutab sinu organismi ja aitab kehal toksiine väljutada. Hämmastaval kombel sisaldab kurk lisaks veele ka kehale vajalikke vitamiine. Näiteks kurgi koor sisaldab C-vitamiini.

3. Naha- ja juustehoolduseks. Kui sa ei soovi kurgi koort süüa, siis võid seda kasutada nahaärrituste või päikesepõletuse leevendajana aaloe asemel. Kui silmad on hommikul paistes, siis tasub panna kurgi viil või koor laugudele ning see vähendab paistetust. Värske kurgi mahl sobib suurepäraselt peapesujärgseks juuste loputamiseks. See muudab juuksed tugevamaks ja hoiab neid väljalangemise eest.

4. Koduses majapidamises. Enne kui lähed duši alla, hõõru vannitoa peegel kurgiviiluga üle, see ei lase peeglil uduseks minna.

5. Tapab halva hingeõhu. Võta kurgiviil ja suru see kurgulakke 30ks sekundiks. Kurgis olevad ained tapavad halba suulõhna tekitavad bakterid.

6. Hoiab ära pohmelli ja peavalu. Õhtul peale pidu söö värsket kurki, see annab sulle vajaliku koguse suhkrut, B-vitamiini ja vedelikku, et hoida ära peavalu tekkimine.

7. Aitab kaalu kaotada ja mõjub hästi seedimisele. Kuna kurgis on vähe kaloreid ja palju vett, siis on ta ideaalne toit neile, kes üritavad kehakaalu kontrolli all hoida. Samuti mõjub ta hästi seedesüsteemile ja puhastab sinu organismi toksiinidest.

8. Hoiab vererõhu kontrolli all ja alandab koresteroolitaset. Teadlased on avastanud, et kurgis leiduvad steroolid aitavad alandada kolesteroolitaset. Vererõhku aitavad stabiilsena hoida selles sisalduvad kiudained, kaalium ja magneesium.