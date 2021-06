Kuuloomine toob kaasa uusi arenguid ja pöördelisi muutusi

Arenguteed on loogetega, mitte sirgjoonelised ja kuigi need näivad ehk näilisest sihist eemale viivat, võivad just eksiteed osutuda otseteedeks veel teadvustamata sügavamate eesmärkide poole. Eksides teelt võid ehk hoopis leida enda varjatud poole ja selle omaks võtta, saades seeläbi üksnes tasakaalustatumaks ja täiuslikumaks. Varjutuse energias on kergem oma intuitsiooni kuulda ja tunnetada ning saada selgemaid juhiseid oma Vaimsetelt Teejuhtidelt ning Kõrgemalt Minalt.

Selle varjutuse energia on tagasivaatav ja kergitab esile selle, mis on varjul või unustuses olnud, mis on lõppenud, mida pole enam vaja, mis enam ei kanna ja aitab sellest eemalduda, tuues nähtavale ka selle, mis on sulle vajalik edasiliikumiseks õiges suunas oma kõrgeimale potentsiaalile vastavalt. Kui ühed uksed sulguvad, avanevad teised. Tõenäoliselt ilmub nähtavale mõni kogemus minevikust, aga nüüd hoopis teise nurga alt, juhtimaks tähelepanu sellele, et olukordi ja suhtumisi on vaja ja võimalik ümber hinnata ning märgata, mida oled neist õppinud.

Kuigi kuuloomise energia tõotab uusi algusi ja on viljakas aeg seemnete külvamiseks, kutsub see üles liikuma aeglaselt ja kaalutlevalt, usaldades oma intuitsiooni. Kui midagi tundub olevat kahtlane või paigast ära, siis usalda oma sisetunnet ja võta aega olukordade tunnetamiseks. Otsustamisega võib oodata kuni pilt selgineb ja tunne paika loksub. Kaalu ja tunneta, kuidas on asjalood hinge ja südame tasandil isiklikult sinu jaoks, olenemata kellegi teise või väljakujunenud ühiskondlikest suhtumistest või arvamustest.

Arvamused, tõekspidamised, veendumused ja nende tõesus ning paikapidavus isiklikul tasandil vajavad nüüd teadvustamist, ülevaatamist ja kaalumist. On aeg loobuda sellest, mis sinu hinges vastu ei kaja ja leida uued viisid, suhtumised, tegevused, teed ja rajad, mis su hinge ja südant toidavad ja avardavad.