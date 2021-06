Šamaan Anu Pahka: Looduse stiihiad meis ja meie ümber, I osa

India vanasõna ütleb, et igaüks meist on maja, milles on neli tuba - vaimne, emotsionaalne, füüsiline ja hingeline. Kui me ei käi iga päev igas toas, siis pole me terviklikud. Sisemistesse tubadesse minekuks on võimsad abivahendid just needsamad elemendid, mis mõjutavad meie psüühikat. Kõigi elementide taga olevaks energiaks on Looja, kogu meie elu allikas. Nelja elemendi sümboolika on justkui põimitud kokku erinevatest kildudest, mis moodustavad ühtse terviku. See annab elule tasakaalu.