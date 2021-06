Raport: halvima ennetamiseks tuleb taastada miljard hektarit ökosüsteeme

Õigupoolest on see võrreldav maa-alaga, mida on maailma riigid juba lubanud taastada. ÜRO keskkonnaprogrammi raporti autorite sõnul liigub inimkond aga endiselt vales suunas. Maailma ökosüsteemid vaesuvad paljudel juhtudel kiirenevas tempos. Nüüd palubki ÜRO riikidel lubatu päriselt teoks teha ning taastada nii rikutud põllumaid ja metsi, kui ka jõgesid ja ookeane, vahendab ScienceAlert.