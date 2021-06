Depressiooni sümptomid: kuidas ära tunda, et sind ohustab tõsine meeleolulangus?

Alustame kergest depressioonist. Millised seisundid seda siis iseloomustavad?

Kerge või nõrga depressiooni korral võime tunda rahutust ja üldist rahulolematust oma olukorraga. Tunneme, et miski meie elus on tasakaalust väljas või vajab muutmist, kuigi me isegi ei oska täpselt öelda, milles asi. Tunneme kurbust või masendust; tajume end teistest inimestest või elust eraldatuna, elutuna, jõuetuna, loiuna ja väsinuna. Meie eesmärgid ja püüdlused pole enam jõulised või on muutunud ebamääraseks, ja meie oskus haarata kontroll enda kätte, et seda olukorda muuta, libiseb käest.

Muutume passiivsemaks ja negatiivsemaks, isegi küünilisemaks elu ja selle võimaluste suhtes. Selles staadiumis võib esineda ka ebaselget ärevust, üldist närvilisust või veidi halba enesetunnet. Võime muutuda letargiliseks ja hakata rohkem magama, või siis vatupidi - tekivad raskused uinumisega ja lamame ärkvel, paanitsedes ja muretsedes.

Võime hakata rohkem sööma ja kaalus juurde võtma, istudes aina televiisori ees või mängides videomänge, selle asemel et õue jalutama või siis trenni minna.

Mõnikord võib tekkida tunne, et ei hooli enam millestki või et asjad pole enam õigesti, et midagi on lahti nii minu endaga kui kogu eluga. Need kergekujulise depressiooni sümptomid võivad tulla ja minna. Need võivad korraga kesta kas päevi või nädalaid; aga samas ka aastaid või isegi kümneid aastaid. Aga need võivad ka päris ära kaduda - enamasti kaovad need siis, kui toimuvad positiivsed muutused kas suhetes, kodus, tööelus või rahaasjades.

Selle astme depressioonist suudame me end kergemini välja aidata kui teistest keerukamatest seisunditest. Kuigi enamiku inimeste puhul on üsnagi tõenäoline, et need sümptomid annavad endast varem või hiljem taaskord märku nagu vanad tüütud ja piinlikkust tekitavad sõbrad. Aga see pole vältimatu, et selline seisund halveneb - see võib jääda samalaadsele tasandile, nii et sümptomid muutuvad halvematel hetkedel lihtsalt akuutsemaks.

Mõõduka depressiooni sümptomid