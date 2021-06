NÄDALA TAROSKOOP | Nüüd pead valima teadlikult positiivse maailmanägemise

Nädala kaartideks on karikate viis ja mõõkade kolm. Nüüd on oluline see, et otsustaksid teadlikult sättida oma fookuse käesolevale hetkele ning hindaksid seda positiivset, mis sul olemas on. Olukorrad, mis sinu elus ette tulevad on täpselt sellised nagu sa neid näha otsustad. Vali teadlikult positiivne maailmanägemus ja optimistlik ellusuhtumine. Sel nädalal kerkivad sinu teele ka emotsionaalsed teemad minevikust, mille lahendamisega pead tegelema. Lase endal vajadusel kogeda ka nukrust ja hüvastijättu, kui sellest on kasu edasiliikumisel ja hingehaavade paranemisel.

Suhted ei laabu hetkel ehk kõige ladusamalt. Ette võib tulla hetki, kus kipud kahtlema, kas oled üldse õigel teel. Sinu meeleolu ja emotsioone mõjutavad tugevalt minevikus toimunud sündmused. Peaksid järele mõtlema, kas on mõtet lasta teemadel, mis on ammu lõppenud, ikka veel oma elu mõjutada. Võid ka tunda, et kõik muud eluvaldkonnad kipuvad praegu rohkelt tähelepanu nõudma ning nii võib südameasjadega tegelemine jääda pisut unarusse.

Tööalaselt võid sel nädalal tunda, et sa pole oma hetkeolukorraga päriselt rahul. Isegi siis kui sa ei saa millelegi konkreetselt näpuga näidata, võid tunda, et vajad kas vaheldust, puhkust või lihtsalt aega, et uued plaanid paika panna ja taas leida enesekindlus ja motivatsioon. Raha kipub praegu pigem hooga välja voolama, kuid sellepärast ei tasuks stessi minna. Anna endale aru, et vahepeal ongi suuremad väljaminekud ning on täiesti normaalne lubada endale midagi head, toredat või lihtsalt vajalikku.