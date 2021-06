Inimese tõeline autentsus tähendab harmooniat oma põhiloomusega - hoolimata olukorrast

Minu kass on alati harmoonias. Ta on sattva's, kui sööb, tapab hiire, paaritub, pissib, magab ja isegi siis, kui karvapalle oksendab. Sellepärast, et ta on alati kooskõlas oma "kassilikkusega" - oma tegeliku, autentse, loomuliku loomusega. Kõike looduses valitseb harmoonia, sest taimed ja loomad on alati ühenduses sellega, kes nad on. Minu meelest pole mu kass kunagi mõelnud, et ta on väärtusetu, ega tundnud häbi või süüd. Ma pean tunnistama, et olen oma mõtteid mitu korda temale omistanud ja mõelnud, et ta näeb välja süüdlaslik, kui on kastist mööda lasknud ja põrandale pissinud, aga see on minu, mitte tema ettekujutus.

Kõik looduses on alati seotud sattva'ga. Inimesed on need, kellel võib olla mitu domineerivat energiat - sattva, rajas, tamas -, aga mitte ülejäänud loodusel. Puu on alati puu, täielikult, autentselt, harmooniliselt. Ta ei mängi kunagi, et on sipelgas või lind. Kunagi pole ta midagi muud kui Tegelik Mina.

Harmoonia on autentsus. See on kõige peamine loomus. Sa võid mõelda, et autentsus tähendab seda, et mängid näiteks täiuslikult oma valitud rolli: oled täiuslik abikaasa, kõige parem või targem laps või kõige spirituaalsem inimene. Aga ehkki me kipume arvama, et autentsus tähendab parimat esinemist, on tegelikult vastupidi. Tõeline autentsus tähendab harmooniat oma põhiloomusega - hoolimata olukorrast. Just nagu mu kass.

Kui tunned ebakõla, on see kutse pöörduda tagasi harmooniasse. Ebakõla on vibratsiooniline kogemus, mis põhineb egol. Harmoonia ja rahu on vibratsioonilised kogemused, mis eksisteerivad hinge tasandil. Kui sul on rahu, siis oled hingega kooskõlas. Kõik muu on ego.