Kuidas külluse seisund enda juurde tagasi tuua? Sisene vaesuse hirmu ja võta see vastu. See võib olla psühholoogiliselt raske, kuid on võimalik. Küllust loob sinu sisemine energia, mitte raha ise. Seda mõistes hakkad ise oma elu kujundama ja su elu hakkab muutuma - see on külluse taastamise esimene samm.

Järgmine samm on külluse aktsepteerimine ehk sa lubad küllusel end täita. Inimene on ise universumi väljast eemaldunud ning endale külluse tulekut takistavad piirangud seadnud. Küllus on loomulik ja tingimusteta seisund, mis ise ei vali, kelle poole tulla ja kelle poole mitte, universumis on kõik võrdne.

Ütle küllust hävitavatest programmidest lahti. Peamiseks blokeeringuks on su enda piiranguid tekitavad mõtted - ma pean tööd leidma, ma pean midagi looma, ma pean endale kliente leidma, mul peaks olema teistsuguseid omadusi. Sa oled ennast ise tingimustega piiranud. Praegu tuleb lihtsalt olla. Ära keskendu otsingutele, kust raha võiks tulla, vaid ole nende võimaluste vastuvõtmiseks valmis. Leia endas üles piiravad programmid ja veendumused ning sa hakkad nendest vabanema ja pole enam süsteemi ohver ega ori. Suuna oma elutegevus loomingusse, kus sinu töö pole su tuluga seotud. Selline tegevus annab eneseteostus- ja väljendusvõimaluse.

Mõtle, milliseid vigu sa raha suhtes teed, millega oma küllusele vastupanu osutad. Mõista, mis sul küllust vastu võtta takistab. Kõrgemad jõud ja universum suunavad meid algseisundisse, kus ei pea midagi välja teenima ega keegi teine olema. Piisab vaid sellest, kes sa tegelikult oled. Universum armastab iga inimest ja mida kiiremini inimene oma mõtlemisega seotud piiranguid mõistab, seda kiiremini saab ta küllust vastu võtma hakata.

Kõik tuleb vastavalt soovidele ja püüdlustele tema juurde lihtsalt niisama. Me kanname kaasas suurt mentaalse prügi koormat, mida oleme endasse elu jooksul kogunud. Piirangutest, hirmudest ja vanadest veendumustest vabanemiseks tuleb hakata tegelema alateadvusega ning siis hakkavad asjad muutuma.