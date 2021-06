Saun on tervise sõber, mis lõdvestab lihaseid ja aitab vabaneda igapäevapingest

Olen alati sauna armastanud. Mu lemmikmälestusedki on sellega seotud. No näiteks see, kuidas me sõbrannaga maal vanaema juures saunalavalt karastavasse veetünni hüppamiseks paljana üle aiamaa lidusime. Nüüdseks olen oma saunakombeid muidugi veidi timminud, siin on minu lemmikud: