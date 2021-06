Kuidas vähendada koheselt ärevust? Lihtne kõhuhingamise harjutus aitab närvisüsteemi rahustada

Kas teadsid, et sügav kõhuhingamine on üks tavalisemaid harjutusi närvisüsteemi rahustamiseks ja koos sellega ärevuse vähendamiseks. Selle põhjuseks on see, et kui hingad sügavalt, lükates kõhu ette nagu õhupalli, on uitnärv aktiveeritud nii, et see rahustab mandeltuuma, mis on emotsionaalse reageeringu keskus sügaval ajus.