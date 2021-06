Kuhu kaob suhtest kirg? Kuidas seda naiseliku energia väljendamise abil taastada?

Sagedasti avastad sa, et tegelikult tahad sa olla inimene, kellena näeks sind meelsasti ka su armsam. Kuid mitte tema, vaid su enese meeleheaks. Inimene, kellena tema sind näha soovib, on tihti täpselt samasugune, milline sa ise tahaksid olla. Õppides, kuidas kinkida oma partnerile armastust, õpid sa seda imetoredat kingitust tegema ka enesele. Me oleme sündinud selleks, et õppida armastama - mitte meie partneri, vaid meie enda pärast. Armastus on imeline tasu.

Argiolukordades peavad mehed ja naised kontrollima oma naiselikku ja mehelikku energiat. Teatud situatsioonides ei oleks teist kena kiusata ruumis viibivaid mehi (või naisi) oma kütkestavate energiavoogudega. Aga intiimsuhetel on teised reeglid. Et saavutada sügavat, tundelist ja seksuaalset intiimsust, peavad mehed ja naised laskma oma naiselikul ja mehelikul energial vallanduda. Kui sa nii ei toimi, võib sinu suhe hakata välja nägema nagu üks ärikohtumine - jahe, praktiline ja viisakas. Teisisõnu, suhtest kaob kirglik dünaamika ja te depolariseerute. Et nii ei juhtuks, peaksid käituma nagu imekaunis jumalanna, kellega su kallim tahaks meeleldi aega veeta. Teadvusta endale, et mehena püüdleb ta alati eraldatuse poole, et olla oma ajalehtede, televisiooni ning iseendaga. Sina pead olema see jumalanna, armastusetantsija, kes äratab tema südame ning tõmbab ta tagasi elu rõõmude ja sinu juurde. Võib-olla tuleb sul sellise avatuse saavutamiseks ületada isiklik vastupanu. Oma vastumeelsused peab ületama ka tema ning usaldama end oma meheliku armastuse meele­valda. Sellist armastuse kuristikku ei saa ületada hetkega. Aga igaüks võib end teadlikult selles suunas arendada, õppida armastuse andmist koos partneriga. Aja möödudes oskaksite nautida naiseliku ning meheliku armastuse rõõme.

Enamik naistest teavad, et kui nad oma naiselikus energias üleni sädelevad, võivad nad mehi lihtsalt ümber oma väikese sõrme keerata. Kui naine on väga naiselik , siis leiab iga mees , kes tema läheduses viibib, et tegemist on kütkestava olendiga. Samamoodi toimib see vastupidi. Kui mees on tõeliselt vahetu, karismaatiline, täis mehelikku võimu ning enesekindlat kirge, meeldib ta enamikule naistest. Ja kui teised mehed ruumis on nõrgad, kõhetud ja lahjad, siis tõuseb karismaatiline mees täiuslikult esile.

Põhjus, miks mees valib oma intiimpartneriks just naise - mitte aga mehe, kassi või mitte kedagi, on see, et ta tahab olla lähedane universumi naiseliku jõuga. Ta valib enda intiim­seks avanemiseks selle, kes saab talle anda naiselikku armas­tust ja energiat; ta valib oma kallimaks naise. Kui sa pead meeles, et su mees on valinud sinu kui naise, sest ta vajab naiselikku energiat, siis on sul alatiseks võti tema äratamiseks ning suhtlema meelitamiseks.

Kui ta loeb ajalehti, siis on need tema jaoks sel hetkel kõige huvitavamad asjad. Kuna mehed on otsustus- ja keskendumisvõimelised, siis lülituvad nad uudiste valdkonda kiiresti ja eufooriliselt, sest see võimaldab neil unustada kõik muu ja leevendada vähemalt ajutiselt nende koormatuse tunnet. Sellel hetkel vabastaks ta ainult sinu unikaalselt naiselik armastus. Kui sa oled solvunud ja vihane, võid sa ajalehed puruks rebida ning öelda: "Kurat, alati sa loed neid nõmedaid ajalehti!" Selle asemel võiksid sa proovida suudlemist. Või seista tema taga ning ta õlgu masseerida. See mees, kes siis, kui sa teda masseerid, ajalehte käest ei pane, peab ikka väga kalk olema - ja mõned mehed ongi sellised.

Naise jaoks on intiimsuhete edukuse võtmeks naiselik veetlus. Paljud mehed on olemuselt kalgid ning enesekesksed, nad vajavad naiselikku võluvõimu ja oma urust välja meelitamist. Naiselikkus ravib nende kalkust ning nad avavad end armastusele. Kui sa tunnetad oma südant ning armastust ja pakud talle oma naiselikku armastust, siis loobub ta oma enesekesksusest sinu kasuks.

Naiselikkus on kingitus, mis annab energiat ning elurõõmu