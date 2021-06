Täna on ülemaailmne rattapäev, mine naudi ilma ja tugevda tervist

Jalgrattaga sõitmisel on palju eeliseid tervise seisukohast. Kui jooksmisel langeb peamine koormus jalgadele, siis nüüd jaotub see lisaks veel juhtrauale, sadulale ja pedaalidele. Seega on spordiala väga sobiv ka liigeseprobleemide ja ülekaalu korral. Samuti on jalgrattasõit hea spordiala vahelduseks ka teiste alade tegijatele.