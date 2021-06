Juunikuu energiad ja olulised päevad

Juuni algus on helge ja soe, soosides läheduse ja armastuse õhkkonda. Võid tunda end eriti tundlikuna ja olla oma emotsioonidest teadlikum. Endiselt on õhus ka isikliku vabaduse ja ühiskondlike piirangute teemad, mis juhib tähelepanu, et vajadusel tuleb julgeda ei öelda, eriti kui oled loomult empaatiline. Kuu keskpaik toob teravama suunataju ja aitab keskenduda tuleviku loomisele oma südamehäälest lähtuvalt. Tõenäoliselt tunned end eluga paremini kooskõlas olevana ja oma tegemistes enesekindlamalt. Kuu lõpus energia mõnevõrra aeglustub, on hea aeg end lõdvaks lasta ja lubada endale midagi mõnusat, head ja toredat.

3. juuni on kaduneljapäev ja suurepärane aeg oma füüsilise, emotsionaalse ja hingelise koorma kergendamiseks, koristamiseks ja loobumiseks nii vaimsel kui ka materiaalsel tasandil.

Kuuloomine on 10. juuni kell 13:50, Päike ja Kuu on Kaksikute märgis. Selle Kuuloomisega kaasneb ka Päikesevarjutus, mis selge taeva korral on meie laiuskraadil nähtav osalise varjutusena alates kell 12:50 kuni 15:10. Varjutuse kõrghetk on kell 14, varjutuse kogupikkuseks on 2 tundi ja 20 minutit. Selle Varjutusega Kuuloomise peamiseks sõnumiks on, et asjad pole nii nagu näivad. See aeg toob nähtavale niimõndagi seni varjul olnut ja võib kaasa tuua mitmesuguseid üllatusi. Kuuloomine toob endaga ka uute alguste energia ja aitab suunata pilgud lootusrikkalt ettepoole. Varjutus aitab esile tuua selle, mis on vajalik edasiliikumiseks oma kõrgeimale potentsiaalile vastavalt. Kui üks uks sulgub, avaneb teine.