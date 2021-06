ALKEEMIA TAROSKOOP JUUNIKUUKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Küllus. Töö toob kaasa värskeid tuuli ja põnevaid kontakte. Õpid uusi töövõtteid ja oled sunnitud mugavustsoonist väljuma. Kuigi ette tulevad olukorrad on sinu jaoks võõrad ja sa võid end kohati oskamatuna tunda, siis pikemas plaanis toovad need sulle majanduslikku kasu ja soodsaid arengud karjääris.

Armastus. Südameasjades on oodata üsnagi jõulisi muutusi, mis ei ole sinu poolt just oodatud. Sellest tulenevalt võid olla tõrjuv ja kaitseasendis. Katsu mõista oma tunnete tagamaid ja selgita enda nägemust rahulikult ka teistele. Suhted võivad väga kergelt minna teravaks ning nende klaarimine esimeses tundepuhangus ei pruugi olla just kõige parem mõte. Katsu vältida igapäevaste pisiasjade üledramatiseerimist.

Armastus. Südameasjade osas ootavad sind ees keerukad ajad. Elu toob su teele palju erinevaid võimalusi, mille vahel oled sunnitud valima. On selge, et valides ühe tee, pead teisest loobuma, kuid loobuda ei soovi sa praegu küll millestki. Katsu oma valikutes kuulata südamehäält nii palju kui võimalik, sest kui armastuse osas ainult mõistusel rääkida lased, võid hiljem tunda kahetsust.

Küllus. Töösse suhtud muretult ja rahulikult. Ka selliseid tööülesandeid, mis tavaliselt stressi tekitaks, suudad lahendada väga sihikindlalt ja efektiivselt. Kuna tunned end ise kindlalt ja pädevalt, siis lood sellist õhkkonda ka enda ümber. Hea aeg on oma rahaasjade korrastamiseks ja plaanide tegemiseks. Sul on hea nina tulutoovate ettevõtmiste peale.

Küllus. Töö osas on sel kuul rõõmsad ajad. Naudid meeldivat ja heatahtlikku töökeskkonda, suhted on pingevabad ja tunned end ise suurepäraselt. Kui oled soovinud töökohta vahetada, siis just nüüd on õige aeg seda teha. Sulle avanevad uued uksed, mis pakuvad huvitavaid ja loomingulisi võimalusi.

Armastus. Südameasjad saavad olema kindlasti suurema tähelepanu all kui tavaliselt. Kuu toob rohkelt emotsioone, tunded on tugevamad ja sügavamad kui tavaliselt. Periood on äärmiselt viljaka ja jõudsaid arenguid soosiva energiaga. Tõenäoline on peadpööritav armumine, tunnete sügavamaks muutumine ja plaanide tegemine pereasjade osas. Kõik ebakindlal pinnasel olnud suhted leiavad nüüd oma lahenduse.

Tervis. Vaimne ja füüsiline heaolu on kõik sinu kätes. Ole enda vastu aus ja vaata üle, mida saaksid paremini teha, et oma heaolu suurendada. Pead endale tunnistama, et sa ignoreerid vahel olulisi keha poolt saadetud märke. Paraku lõputult sa neid ignoreerida ei saa. Ole iseenda ravitseja.

Küllus. Töö osas saabuvad muutused oodatust kiiremini. Pead olema valmis selleks, et sinu ootused ja vahel ka kartused täituvad lähiajal. Seega on hea vooluga kaasa liikuda. Ära muretse liigselt sellepärast, et ettevalmistusaeg kohanemiseks on väike, sa saad hakkama ka siis, kui sind tundmatus kohas vette visatakse.

Tervis. Nüüd on väga oluline, et seaksid iseennast ja oma vajadusi julgelt esiplaanile. Kui töö või teiste soovid on olnud sinu jaoks endast olulisemad, siis nüüd on kindlasti aeg muutusi teha. Eesmärgiks ei ole vaja seada täiuslikkust, vaid liikumist paremuse suunas. Juba see toob oodatud muutusi.

Kaksikud

Armastus. Südameasjade osas oled sel kuul ettevaatlik. Minevikus kogetud halvad emotsioonid ei lase sul liikuda oma unistuste suunas. Kuna kardad haiget saada, eelistad hoida pigem madalat profiili ega võta ette julgeid samme. Tegelikult ei peaks sa kartma, sest need hirmud on ainult sinu peas ja tõelises elus need ei realiseeru.

Küllus. Tööasjades saadab sind edu ja tunnustus. Oled näinud kõvasti vaeva ja töötanud selle nimel, et sind märgataks. Nüüd võid valmis olla huvitavateks tööpakkumisteks, tööalaseks edutamiseks ja kiireteks edusammudeks valitud erialal. Ka rahaasjad peaksid võtma suuna paremuse poole.

Tervis. Sinu enesetunne saab olema suhteliselt hea isegi siis, kui sa ise selleks midagi ei tee. Kuid see ei tähenda muidugi, et peaksidki end hooletusse jätma. Hoia ennast ja hoolitse oma keha eest ning su tervis on ka edaspidi suurepärane.

Vähk

Armastus. Südameasjades on saabunud tundeline ja intuitiivne periood. Mõistad paremini nii iseenda kui ka partneri soove ja igatsusi. Esiplaanil on romantikaga seotud teemad. Praegu armud kergemini kui tavaliselt, sest sinu meeleseisund paneb sind kaaslasi idealiseerima. Suhte alustamisel katsu pigem tasa ja targu tegutseda, et veenduda, kas kiirelt tärganud tunded ka püsima jäävad.

Küllus. Töö osas on ees ootamas mõningad muutused, mis panevad sind harjumuspärasest turvalisustsoonist väljuma. Tunned end esialgu veidi ebakindlalt, kuid samas on see ainus, mis paneb sind edasi liikuma ja arendab. Sinus on küllalt teotahet, et saavutada ka väga suuri eesmärke.