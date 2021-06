Uus universumikaart kinnitas, et tumeenergia on muutumatu

Uurijad märkasid, et universum on veidi ühtlasem kui arvati ja läätseefekt oodatust nõrgem. See tähendab, et galaktikate külgetõmbejõud ei moonuta valguse liikumissuunda nii palju, kui võiks arvata. Sama oletasid töö autorid juba 2017. aastal, ent nüüd sai toonane oletus kolmemõõtmelise kaardi abil uut kinnitust.