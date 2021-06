Sammud teadlikuma elu suunas

Foto: depositphotos.com

Teadlikkus on märkamine. Kujutle, et hoiad käes taskulampi ja selle valgusviht on sinu teadlikkus. Millele oma taskulambi valguse suunad, sellele pöörad oma tähelepanu. Näed midagi, mida enne pimedas ruumis ei märganud, ja saad sellest teadlikuks. Buddha on öelnud, et just teadlikkus on õnne ja rõõmu allikaks. Meie elu üheks ülesandeks ongi teadlikkuse praktiseerimine, mis hõlmab kõiki meie tegevusi teadlikust hingamisest nõude pesemiseni. Teadlikkus võimaldab meil tulla välja ohvrirollist, kus meiega asjad lihtsalt juhtuvad, kus allume oma emotsioonide keerisele ning hirmumõtetele. See võimaldab tõusta sellisest udusest kaosest kõrgemale, aitab mõista, mis tegelikult toimub, ja juhib meid taipamisteni. Teadlikkus aitab meil hoida sisemist rõõmu ja tasakaalu, sõltumata sellest, millised suured muutused välismaailmas parasjagu aset leiavad, kirjutab Jaana Ojakäär-Kitsing.