Alexis Varnum: Juunikuu toob kaasa vabanemise ja mõistmise, et suudad oma elu ise imeliseks luua!

On kätte jõudnud aeg, mil me enam ei soovi nõustuda kõige negatiivsega ja keeldume madalatest sagedustest. Me ei taha enam tunda nii nagu varem, sest see pole meile enam huvitav, vaid on tohutult igav.

Me oskame juba olla kõrgemates energiates ning juunikuu toetab ja kinnitab seda veelgi. Me teadvustame olnut, kuid ei taha vanas ja oma aja ära elanud teemades rohkem osaleda. Me mõistame, kuidas on meile parem, kuidas saab olla kergelt ja vabalt, kuid me ei hakka seda tõestama inimestele, kes pole seda valmis vastu võtma.

Nüüd me saame tunda, kuidas me kergelt vabaneme teiste inimeste arvamustest, ei reageeri ega soovi vastata kommentaaridele. Teised ei saa meid enam mõjutada ja samas me ka mõistame lõpuks, kui kergelt me enne lubasime sellel kõigel endale hinge pugeda. Teikib julgus öelda "ei".

Sa liigu nüüd kergelt ja vabalt oma reaalsusesse. Sa suudad täielikult lõpetada vaidlemise, võrdlemise ja vastandumise, sest tunned, et Sa ei pea enam midagi teistele tõestama. Sind ei huvita teiste inimeste eneseõigustused ja ka nende mõtted või teod, mis võivad tekitada süütunnet.

Saad tunda vabaduse tunnet, mis tegelikult on olnud alati Sinuga, kuid oled seda lihtsalt ignoreerinud. Küllust on rohkem ja võib tekkida küsimus: "Mis ma selle kõigega hakkan tegema?". Sa mõistad, et oled teistsugune, muutunud, puuduvad piirangud ja loomine on kerge.

Sul on vaba ja hea elada ja hingata, kui oled piisavalt julge, et võtta oma ellu vastu uut. Korraks võib tekkida ka väike segaduse tunne, sest Sa veel päris täpselt ei tea, kuidas elada ja olla oma uues seisundis. Aga varsti Sa harjud sellega, et kõik on võimalik.