Täna on kleidikandmise päev | Leesoja nõid Thule Lee soovitab: Naised, kandke maa väe kogumiseks seelikuid!

"Üks hea võte väe kogumiseks on käia ka seelikutes ja kleitides - nii kogub naine maa väge. See toimib mitmel tasandil, nii sisemisel kui välisel," põhjendab nõid oma sooja soovitust seelikukandmiseks.

"Naine on loov ja liikuv. Spontaanne ja pöörane. Teadev ja tark. Hooliv ja heitlev. Tugeva naisena ei ole sa haavatav, alistuv ega segaduses. Sa oled vaba, seega tead alati, et ükskõik, mida sa teed on see sellel hetkel alati õige," jutustab Thule Lee naiseks olemise müsteeriumist.

"Naiste ühisus loob naiste väe. Kõik naised on sündinud siia ilma emakaga - see annab vabaduse kogu eluks. Naise jaoks on oluline arendada endas vabadust olla õnnelik naine, kellele meeldivad lõõgastused, kes soovib avada endas jää, maa, vee, tule ja õhu väge. Julge naine on tundlik, voolav, suunav ja salapärane ning jõudnud arusaamisele, et vaid õnnelikkus, vabadus ja nauding toob avatust ning soovib seda koos väekate naistega jagada. Naise vägi asub tema emaka-südame ühenduses - tõmbavas energias, mille loob naise sisemine seksuaalsus," lisab Leesoja nõid.