Maarahva kalender: juuni ehk pärnakuu pühad ja ajad

Jaanikuu nimi pärineb kirikukalendrist, kus 24.06. pühendati keskajal juudi soost prohvet Johannesele. Nime algupärand heebrea keeles on Yochanan, ning Johannes on selle ladina vaste, millest omakorda on tuletatud eestipärane Jaan.

Juuni ehk juni nimi on laenatud vene, rootsi ja saksa keele vahendusel ladina keelest. Iunius - mis on vanarooma aasta 4. kuu - on seostatud esmalt Jupiteri naise Junega. Samuti on seda peetud noortekuuks (iuniores - ld keeles noored).

Pärnakuu nimetusi teistel rahvastel

Rootsi (rahvalik) sommarmånad - suvekuu, Poola czerwiec - noored mesilased, Leedu birželis - kasekuu, Horvaatia lipanj - pärnakuu, Ukraina червень - punaste marjade kuu/ kilptäi kuu (kilptäist saadi punast värvi).

Emakeelseid kuunimesid kasutavad hõimurahvad ytlevad pärnakuu kohta nõnda:

komid löddz'a-nomja - parmu- ja sääserohke, ersad ashtemkov - puhkamisekuu, marid peledõš - lill. Soomlased nimetavad pärnakuud ametlikult kesäkuu, mille varasem tähendus on sööti jäänud põllumaa. Kesakuul künti kesa nii Soomes kui Maavallas. Varem on Soomes kasutatud suvikuu nime.

Pärnakuu pühad

Suured päevad, 21. - 24.06. Pärnakuus jõuab kätte aasta kõrghetk, mida esivanemad on kutsunud suurteks päevadeks, suviseks päevapesaks, leeduks- leedoks ning uuemal ajal jaaniks. On aasta pikimad päevad ja lühimad ööd. Pööripäevast kuni leedolaupäevani taevaharjal pesas istuv päike täidab kõik elava erilise väega ja paneb inimesed rõõmsalt püha pidama. Leedotuli süüdatakse õhtul enne seda, kui päev keerab oma käigu lühemaks, pimenemise ja jõulude poole.

Leedopäeval, 24. pärnakuud lahkub päike pesast. Päevad hakkavad taas lühemaks jääma ning veerevad talvise päevapesa poole. Leedopäeval käiakse omaste kalmudel ja külastatakse sugulasi.