Head nõuanded! 7 tavapäratut nippi suitsetamisest loobumiseks

Teadlaste poolt läbi viidud uuringus testiti suitsetamisest loobumisel värske laimi efektiivsust. Uuringus leiti, et värske laim on arvestatav abivahend suitsetamisest loobumisel.

Laim on kergesti kättesaadav ja ilma toksiliste kõrvalmõjudeta alternatiiv nikotiinisisaldusega närimiskummile. Laim on tervisele hea. Nii et pista üks laim omale taskusse ja kui suitsuisu peale tuleb, siis söö üks kosutav viil laimi.