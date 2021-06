NÄDALA TAROSKOOP | Sind ootab ees hea aeg armastuse ja suhete osas

Nädala võtab kokku sauade paaž. Kui oled olnud oma elu mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Tööasjad edenevad ladusalt. Sa ei saa käed rüpes istuda, kuid kõik see, mida teed, laabub takistusteta. Ka rahalises mõttes toob nädal häid uudiseid. Saad kas mõne päästva rahasumma või pakutakse sulle võimalust, kuidas teenida läbi mõne lisaprojekti just sulle vajalik summa.

Armastuse osas toob nädal kaasa tõeliselt suurepärase aja. Julgetakse ennast väärtustada ja ei kardeta küsida endale seda, millest unistatakse. Just headest suhetest iseendaga saavad alguse ka suurepärased armu- ja sõprussuhted. Nüüd on aeg selleks, et avada oma süda ja lasta sel täituda suure ja sügava armastusega. Valides alati selle, mille poole sinu hing sind tõmbab, ei saa sa oma valikutes eksida. Nüüd ei maksa maha suruda ühtegi emotsiooni. Kõik, mis üles kerkib, vajab õrna ja hoolitsevat tähelepanu. Valides armastuse, valid sa endale alati parima.

Nädala kaartideks on karikate kaks ja karikate äss. Nüüd on ees ootamas head uudised. Inimesed on avatumad, rõõmsamad ja lootusrikkamad. Eriline rõhk saab olema suhetel. Omavahel jagatakse ausamalt ja julgemalt oma mõtteid ja emotsioone. Ees ootavad uued algused ja oma elus negatiivse seljataha jätmine.

Nädala kaardiks on mõõkade kuninganna. Oled otsekohene ja kiire taibuga. Mis iganes peaks su teele praegu sattuma, sa tuled kõigega toime ning suuda mängleva kergusega lahendada kõik jooksvad probleemid. Oled üdini aus ja ei karda oma arvamust välja ütelda. See võib kohati tekitada küll vastasseise, kuid parem olla aus, kui oma tundeid eirata.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate kuninganna. Nüüd on aeg suhtuda endasse mõistmise, hoolivuse ja armastusega. Luba oma tunnetel esile kerkida, ära suru ühtegi emotsiooni alla ega mõista end ühegi tunde eest hukka. On aeg kogeda armastust, seda andes ja vastu võttes.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab täht. On aeg tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Sind juhatavad taevased jõud ning kuna ka sinu eneseväljendusoskus on hetkel haripunktis, siis suudad oma nägemusi ja soove edukalt teistele edastada. See kõik tagab selle, et sinu plaanid kulgevad edukalt ja ootuspäraselt.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on armastajad. Kõige olulisem on langetada õigeid valikuid. Otsusta alati selle kasuks, mis lõpptulemusena ka pikemas perspektiivis sulle kasu toob. Esiplaanil on praegu jõuliselt armastuse ja suhete teemad, seega ava oma süda ja luba sügavatel tervendavatel tunnetel oma hinge ja keha turgutada.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa lennult mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)