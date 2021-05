Loomus kutsub kolmapäeval Riigikogu ette näitama toetust karusloomafarmide keelustamisele

Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul soovitakse kogunemisega julgustada poliitikuid tegema loomasõbralikku otsust. "Juba kolmandik parlamendiliikmetest on meile andnud lubaduse, et nad toetavad karusloomafarmide keelustamise eelnõu, kuid tegelikult on pooldajaid kindlasti rohkem. Soovime oma kohalolekuga tunnustada positiivseid muudatusi seadusloomes ning näidata, et Eestil on aeg liituda riikidega, kus julm karusloomatööstus on juba keelustatud," rääkis Post.

Kui Riigikogu eelnõu vastu võtab, on 2026. aasta 1. jaanuarist keelatud loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Esimesed Euroopa riigid, mis karusloomafarmid keelustasid, olid Ühendkuningriik (2000) ja Austria (2005). Lisaks on keelu vastu võtnud Põhja-Makedoonia, Sloveenia, Horvaatia, Luksemburg, Serbia, Tšehhi ja Holland. Mitmes riigis - Belgias, Prantsusmaal, Norras, Slovakkias ning Bosnias ja Hertsegoviinas - on keeld vastu võetud, kuid see jõustub pärast üleminekuperioodi.

Arvamusküsitlused näitavad, et Eesti elanikud soovivad karusloomafarmide sulgemist. Mullu sügisel Loomuse tellitud ja Kantar Emori läbiviidud uuringu järgi ei poolda 75% Eesti inimestest selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ega hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Eesti karusloomade kaitseks on Loomuse palvel välja astunud Queeni legendaarne kitarrist Brian May ning Hollywoodi näitlejad Mena Suvari ja Pamela Anderson.

Kogunemine karusloomafarmide keelustamise toetuseks algab kolmapäeval kell 11.00 Riigikogu ees. Loomus palub kõigil osalejatel hoida mõistlikku distantsi ning pidada kinni kehtivatest piirangutest.

Lisaks Loomusele toetavad karusloomafarmide keelustamist ja kutsuvad Riigikogu ette oma poolehoidu näitama Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja, Kasside Turvakodu, Kelmiküla Kassijaam, Tartu Kassikaitse, Eesti Roheline Liikumine, Päästame Eesti Metsad MTÜ, Eesti Metsa Abiks, Taimetoidumess ja paljud teised.