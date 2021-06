Selleks, et elada ja armastada kogu hingest, pead sa leidma kontakti oma tõelise minaga

Mingil ajal saab lapse elus see leidlik enesekaitse edasise haavatasaamise põhjuseks, sest last kritiseeritakse, et tal on niisugused negatiivsed jooned. Teised mõistavad teda hukka, sest ta on eemalolev või vajab pidevalt abi, on enesekeskne, paks või kitsi. Tema ründajad ei näe tema haava, mida ta püüab kaitsta, ega hinda tema kaitse arukust - kõik näevad tema isiksuse neurootilist poolt. Teda alavääristatakse, ta pole terviklik. Nüüd on laps lõksus. Tal on vaja kinni hoida oma kohanemisvõimelistest iseloomujoontest, sest need on talle kasulikud, aga ta ei taha tagasilükkamist. Mida ta teeb? Lahendus on eitus või kritiseerijate ründamine. "Ma pole külm ega eemalehoidev," võib ta enesekaitseks öelda, "tegelikult olen ma tugev ja sõltumatu," või "Ma pole nõrk ega abitu, ma olen lihtsalt tundlik," või "Ma pole ahne ega isekas, ma olen kokkuhoidlik ja mõistlik." Teiste sõnadega: "See pole mina, kellest te räägite. Te lihtsalt näete mind negatiivses valguses." Teatud mõttes on tal õigus. Tema negatiivsed jooned pole osa tema algsest loomusest. Need on tärganud valust ja saanud tema väljamõeldud identiteedi osaks, see on alias, mis aitab tal manööverdada keerulises ja vahel vaenulikus maailmas. Ent see ei tähenda, et tal negatiivseid jooni poleks - paljud võivad vastupidist väita. Aga et säilitada positiivne minapilt ja suurendada ellujäämisvõimalusi, peab ta neid eitama. Neist negatiivsetest joontest kujuneb mahasalatud mina, see on võltsmina osa, mida on liiga valus tunnistada.