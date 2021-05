Alkeemia lugemisnurk | Selgeltnägija Alexis Varnum tutvustab, millised muutused ootavad meid lähitulevikus ees

Aeg, mil sa olid lihtsalt jälgija, on möödumas. Iga inimest hinnatakse tema konkreetsete tegude järgi. Peamine on sinu sisemine seisund ja see, mida sa endas kannad. Muutuste teel juhtub meiega erinevaid asju, mida me vahel ei mõista ega oska ka kirjeldada. Sa võid muutust märgata ka oma suhtumises. Võib-olla oled kogenud, et mõni asi, mis sind varem sõpradega koos olles huvitas, enam ei paelu. Sa ei taha enam teiste inimeste isikliku elu üle arutleda - kes on endale midagi ostnud, kes kellega kurameerib ja magab, millise autoga sõidab, kus puhkab, milline on rahaline olukord - see kõik tundub nii tühja ja mõttetuna. Sa muutud teiste silmis "igavaks tüübiks" ja sind ei kutsuta enam nii tihti välja. Teistele võib tunduda, nagu sa näeksid neid läbi ja neil tõusevad sinuga suheldes ihukarvad püsti. Üha raskem on töötada kohas, mis sulle ei meeldi. On vaid üks väljapääs - sa kas süvened rohkem oma töösse või muudad täielikult tegevusvaldkonda ja valid midagi muud. Pinnale kerkivad kõik põhjused, miks sa töötad seal, kus sa töötad: hirmud maksude tasumise pärast; harjumus; tuttav tööprotsess; mõtled, et sa ei oska midagi muud teha. Sa ei saa endale lõputult valetada ja mõistad, et midagi tuleb ette võtta.