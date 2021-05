Kuidas juhatada lapsi looduse võlumaailma?

"Bertha ja Matilda on tagasihoidlikud ennast ise kiitma, aga selle eest saavad nad tohutult palju positiivset tagasisidet juba raamatut näinud ja lugenud inimestelt. Nad räägivad, et iga päev kirjutavad inimesed neile Eestimaa eri nurkadest ja tänavad raamatu eest. "See puudutab ja liigutab südamest ning annab selge märgi, et see, mida teeme, on õige," on Bertha tagasisidet kommenteerinud.

Hea meel on tõdeda, et see raamat on jõudnud ka paljudesse lasteaedadesse, kus soovitakse oma loovringides välja toodud ideid kasutada," räägib kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets.

Bertha ja Matilda ideede laiemaks tutvustamiseks ja lastele isetegemise rõõmu pakkumiseks kuulutab kirjastus Pilgrim suveks välja konkursi LAPSED LOODUS LOOVUS, millega kutsub lapsi looduses leiduvatest materjalidest loovalt meisterdama.

IDEEKONKURSS "LAPSED LOOVALT LOODUSES"

@Matildaartwork korraldab koostöös kirjastusega Pilgrim lastele loovuse konkursi. Kutsume lapsi kaasa mõtlema ja loodusest leitud materjalidest vahvaid asju meisterdama.

Võid kasutada ideid raamatust "Matilda maailm" või mõelda ise midagi välja. Üllata meid! Saada meile oma meisterdusest pilt ning Matilda valib välja kõige toredamad tööd. Need leiavad koha juba raamatu teises osas, mis ilmub järgmisel kevadel.

Saada palun oma pilt hiljemalt 30. augustiks aadressil @matildaartwork või FB Matilda ArtistBerthaVilms

Suured loodusesõbrad

Matilda ja Bertha on loodusesõbrad olnud kogu aeg. Nad võivad hulkuda mööda mereäärt ja metsi iga päev, täites oma päevi fantaasiarikaste meisterdustega. Tänu mahukale kogemusele teab Bertha, kuidas ühendada lapsed, loovus ja loodus. Ta tõdeb, et kuigi lapsed on tänapäeval vahest ehk liiga nutimaailma poole tõmbunud, siis tegelikult saab neid loodusesse meelitada küll.