Albert Einsteini säravad tsitaadid elu ja inimeste kohta

Ei tea, milliste relvadega hakatakse võitlema Kolmandas maailmasõjas, kuid Neljandas lähevad käiku kivid ja kaikad.

Tõde on see, mis peab vastu kogemusega kontrollimisele.

Probleem ei ole aatompomm, probleem on inimese süda.

Mozart ei mõelnud muusikat kirjutades kunagi igavikule ja just see on põhjus, miks suur osa sellest, mis ta kirjutas, on igavene.

Inimene, kelle elul ei ole mõtet, on õnnetu inimene, tal puudub elujõud.

Sa ei ole läbi kukkunud enne, kui lõpetad üritamise.

Kui soovite elada õnneliku elu, siduge see eesmärgiga, mitte inimeste ega asjadega.

Õpetada tuleb nõnda, et pakutavat võetakse hinnalise kingitusena, mitte raske kahtlusena.

Ära püüa saada edukaks meheks. Saa pigem väärtuslikuks meheks.

See, kes tahab otsekohe näha oma töötulemusi, hakaku kingsepaks.

Sa ei saa millestki aru enne, kui pole seda oma vanaemale ära seletanud.

On olemas kaks lõpmatust: maailmaruum ja rumalus. Kuigi maailmaruumi osas pole ma päris kindel.

Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised.

Kõik teavad juba lapsepõlvest peale, et see ja teine asi pole lihtsalt võimalik. Kuid alati leidub keegi võhik, kes seda ei tea. Tema teebki avastuse.

Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav.

Elada võib kahte moodi: üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime; teine on nii, et kõik meid ümbritsev on imeline.

Kui loogika vastu ei patusta, siis ei jõua üldse kuhugi.

Elu on nagu jalgrattasõit - tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda.

Mul ei ole ühtegi erilist annet. Ma olen lihtsalt uudishimulik.