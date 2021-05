Need on kolm sodiaagimärki, kelle armusuhted muutuvad peale 26. mai kuuvarjutust

Kas kuuvarjutusel on tõesti sõna selles, mis juhtub, kui asi puudutab meie südant? Kas Amburi täiskuu võib tõesti mõjutada meie elu romantilist poolt? Vastus neile küsimustele oleks ... jah. Vähk, Kaalud ja Skorpion on need sodiaagimärgid, kes tunnetavad kõige rohkem superkuu varjutuse mõjutusi.

Vähk

Sa oled emotsionaalselt laetud olend, võtad kõike hinge ja elad kõike väga sügavalt läbi. Oskad oma emotsioone teiste eest hästi varjata, kuid tõde on see, et sa tunnetad väga tugevalt kõiki kosmilisi liikumisi ning need mõjutava sinu elu üsna jõuliselt. Seekordne kuuvarjutus toob kaasa millegi lõpu. Kõik lõpud oma omamoodi mõju avaldavad, kuid seekordne on midagi sellist, mis toob sulle suures plaanis kaasa kergendust ja võimaluse edasi liikumiseks. See toob sulle uue hingamise ning võimaluse asuda teele kergema ja lihtsama elu suunas. On sinu enda otsustada, kas sa astudki julgelt vanast ja oma aja ära elanud mustrist välja ja liigud edasi, või hoiab hirm sind tagasi.

Kaalud

Sind mõjutab täiskuu alati ning seekordne kuuvarjutus paneb omakorda emotsioonid veelgi tugevamalt üles-alla kõikuma. Avastad enda jaoks ülletusega, et sa ei tea, mida sa oma suhte osas peaksid edasi tegema. Sa olid endas ja oma partneris kindel ja uskusid, et teil on olemas kõik, mis peab olema ühes õnnelikus suhtes. Nüüd aga avanesid sinu silmad ja sa saad uut informatsiooni oma kallima kohta, mis paneb sind mõtlema, kas sa üldse tunnedki teda nii hästi kui arvasid. Kui sinu tunded kõiguvad ja sa pole oma armastuses kindel, siis peaksid endasse vaatama ja järgi mõtlema, kas sa soovid oma käesolevale suhtele siiski pühenduda või oled pigem huvitatud edasiliikumisest.

Skorpion