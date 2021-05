KUUVARJUTUSE SÕNUM: Tänane "punane" superkuu varjutus toob kaasa vajaduse leida tasakaalu oma elus ja hinges

Mis on superkuu? Kuu tiirleb ümber Maa elliptilisel orbiidil. Selle orbiidi Maale lähim punkt on 48 280 kilomeetrit lähemal kui kaugeim. Kuu vähim kaugus Maast on 356 410 ja suurim 406 700 kilomeetrit. Kuu orbiidi Maale lähedasimat punkti nimetatakse perigeeks ja kaugeimat apogeeks. Kui Kuu on parasjagu Maale lähimas punktis ehk perigees, ühtlasi täiskuufaasis ning oma orbiidil jõudnud parasjagu teisele poole Maad Päikese vastu ja peegeldab selle valgust, ongi tulemuseks superkuu.