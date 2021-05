Terapeut Pille Teearu: Iga mõte on meie isiksuse osa ja tahab tähelepanu

Inimese iga osa on väga huvitav ja rikas oma kogemuste ja mõtete poolest. Milline osa võtab igapäevases elus juhtimise enda kätte, sõltub sellest, kui hästi ise ennast tunda. Lahenduseks on endas välja arendada vaatleja positsioon. See on osa, kes niipalju ei mõtle ega anna hinnanguid, vaid kes oskab anda tagasisidet. Vaatleja roll on edastada puhast informatsiooni, ilma kommentaarideta. Inimene saab selle informatsiooni kaudu muuta hinnangut endale. Tekib uus kogemus ja taipamine, muutub elu dünaamika ja on võimalus endast teisiti mõtlema hakata.

Mu mõtted on kogu aeg olemas, vaid vähesed saavad aru ja oskavad hinnata mõteteta olekut. Negatiivse mõtte positiivsega "ülekirjutamine" ei vabasta meid negatiivsest mõttest. Kas on ka mõni teine võimalus? Iga mõte on meie isiksuse osa ja tahab tähelepanu. Lahenduseks on mõtte lõpuni mõtlemine, ehk mis on selle mõtte taga ja mis on selle mõtte taga jne. Võid leida hoopis midagi muud, täiesti uut infot kui algsest mõttest.

Mõtlemine on tore tegevus. Mõtleme oma minevikust ja tulevikust, kuid tegelik elu toimub ikka ainult siin ja praegu. Kui on liiga palju mõtteid, siis uued ideed ei mahu enam, midagi uut ei saa ilmuda. Me usume, et me mõtleme välja, tegelikult vaid meenutame ja sätime mõtteid ringi. Ainult siis, kui oled vaba mõtetest, tuleb inspiratsioon. Oota seda vaikuses!

Laste puhul on mõtlemise kujunemise kõige raskem periood puberteet. Täiskasvanu, lapsevanem, õpetaja, pööra neile tähelepanu, paku toetust ja kuula neid. Toetav suhe aitab lapsel toime tulla ka arenguraskustega. Eluaastad 10-15 võivad lapse elus olla väga kriitilised. Sel ajal on eriti oluline grupi tunnustus ja me teeme kõik, et olla eakaaslaste seas tunnustatud. Kiituse ja tunnustuse vajadus sunnib tegema kõike, mis grupis välja mõeldakse.